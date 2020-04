Bauarbeiten an Heinitzstraße

Die Baustelle geht quer über die Heinitzstraße – und zwar in Höhe Haus Nummer 6, das ist etwa dort, wo die Fleyer Straße einbiegt. Damit der Rückstau sich in Grenzen hält, wird die zweite Linksabbiegerspur stadteinwärts zeitweise wieder aufgemacht. Stadtauswärts muss an der rechten Fahrspur gebaut werden; hier entsteht ein einspuriges Nadelöhr von 10 m Länge.