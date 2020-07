Bauarbeiten an Schulen

Auch an der Goethe-Grundschule in Boele und an der Grundschule in Helfe wird ausgebaut - auch dort sind steigende Schülerzahlen der Hintergrund. An der Goetheschule wird der Unterricht pünktlich zum neuen Schuljahr in den neuen Räumen möglich sein. Der zweigeschossige Neubau und die Außenanlagen sind schon fertig. Und auch für die Grundschule Helfe siehts gut aus - die Endabnahme ist für den 22. Juli vorgesehen.