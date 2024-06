Bauarbeiten auf dem Märkischen Ring

Das alte Kanalrohr ist stark beschädigt. Deshalb muss es ausgetauscht werden. Das geschieht aber in geschlossener Bauweise. Das heißt die Straße muss nicht extra aufgerissen werden. Zunächst wird das alte Rohr unterirdisch auseinandergebrochen. Anschließend wird es durch ein neues Abwasserrohr mit gleichem Innendurchmesser ersetzt. Die meisten Arbeiten übernimmt ein Kanalroboter. Durch die moderne Bauweise bleibt in beide Richtungen mindestens ein Fahrstreifen befahrbar. Die Arbeiten starten am 8. Juli und dauern voraussichtlich zehn Wochen.