Bauarbeiten auf der A1

Pro Fahrtrichtung ist in dieser Zeit jeweils nur ein Fahrstreifen auf der A1 frei. Die Fahrbahndecke wird erst abgefräst, anschließend wird in zwei Lagen neuer Asphalt verbaut. Im Zuge der nächtlichen Sperrungen sind kommende Woche dann auch die Abfahrten in Volmarstein gesperrt.





Den Bau der neuen Talbrücke Volmarstein übernimmt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Baugesellschaft, kurz DEGES. Der Ersatzneubau besteht aus zwei getrennten Spannbetonbrücken und komplett neuen Unterbauten. Die neue Brücke ist 285 Meter lang und 31 Meter breit.