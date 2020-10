Bauarbeiter streiken

Die Beschäftigten auf der Baustelle Lennetalbrücke legen heute die Arbeit nieder. Ab 13 Uhr ruht die Arbeit an der Großbaustelle für mehrere Stunden. Die Beschäftigten von Hochtief gehen in den Warnstreik. Dadurch will die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erhöhen.

