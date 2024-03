Bauern- und Kreativmarkt in Dahl feiert Frühlingserwachen

Am Samstag findet in Hagen Dahl der erste Bauern- und Kreativmarkt des Jahres statt. Von 10-18 Uhr kann man an knapp 30 Ständen regionale Produkte kaufen. Die Veranstaltung findet in und um die Bürgerhalle Dahl (Am Obergraben 10) statt.

Was erwartet die Besucher?

Das Angebot ist, wie in den vergangenen Jahren, breit gefächert. Es werden regionale Produkte wie Käse, Wurst, Fleisch, Honig, Fisch, Brot und mehr angeboten. Ebenso gibt es ein großes Angebot von Dekoartikeln aus Holz, Stoff, Metall, Beton und anderen Materialien. Schmuck, Seifen, Körnerkissen, sowie Produkte aus Alpakawolle und vieles mehr kann man ebenfalls auf dem Markt finden. Die biologische Station bietet kleine Obstbäume an, sowie umfassende Beratung zu den verschiedenen Sorten und die Baumpflege. Dieses Jahr werden zum ersten Mal Lederwaren angeboten.

Da Ende des Monats Ostern vor der Tür steht, wird es thematisch passende Dekoration zu kaufen geben.

Damit den kleinen Besuchern nicht langweilig wird, gibt es für sie ein Rahmenprogramm. Der Kindergarten Dahl bietet Kinderschminken und Holzbastelei an, mit den Pfadfindern zusammen kann man Stockbrot machen. Wer sich weiter handwerklich austoben möchte, kann das in der Seilerei tun. Dort bekommen Kinder die Möglichkeit ein Seil zu drehen. Eine Waldschule ist ebenfalls vor Ort.

Gastronomisch ist der Markt gut aufgestellt, es werden Reibeplätzchen, Gulaschsuppe, Gegrilltes und mehr angeboten. In der Cafeteria wird es Kaffee und Kuchen geben.

Handgefertigte Schutzengel © Handgefertigte Schutzengel ©

Das macht den Bauern- und Kreativmarkt aus

Das übergeordnete Motto des Bauern- und Kreativmarktes ist seit vielen Jahren "Aus der Region - für die Region". Es wird großen Wert auf Regionalität gelegt, weshalb die Stände überwiegend aus Hagen und der Umgebung stammen. Der Markt ist mit den Jahren nicht nur zu einem Treffpunkt für viele Hagener geworden, sondern bietet auch die Möglichkeit mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen. So bekommt man aus erster Hand verlässliche Informationen darüber, woher das Produkt stammt und wie es hergestellt wurde.

Die angebotenen Dekoartikel sind nicht von der Stange, sondern mit Liebe handgefertigt. Die Betreiber der Stände lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. So wird es dieses Jahr einen extra für den Markt entworfenen Blütenkäse mit essbarer Rinde aus der Käse-Deele geben.





Regionalität und Transparenz, damit punktet der Bauern- und Kreativmarkt seit Jahren. Das zieht nicht nur die Menschen aus Hagen an, sondern auch aus den umliegenden Städten.