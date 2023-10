Bauernmarkt in Hohenlimburg

In Hohenlimburg ist am Wochenende wieder Bauernmarkt. 20 Stände sind am Start, es gibt zum Beispiel, Backwaren, Fleisch, Gemüse, Honig und Obst. Dazu kommen Stände mit Näh- und Strickwaren, Gewürzen, Duftölen, Deko-Gestecken und handgemachten Seifen. Sogar Tierbedarf wird verkauft.

