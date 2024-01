Bauernproteste in NRW: RLV-Präsident zieht Zwischenbilanz

Seit Montagmorgen (08.01.) machen die Landwirte auf die geplanten Kürzungen durch die Bundesregierung aufmerksam und fordern, dass die Sparpläne komplett zurückgenommen werden.

In NRW waren einzelne Autobahnausfahrten verstopft und Kreisverkehre blockiert - die Bauernverbände betonen aber, man habe sich an die Absprachen mit der Polizei gehalten. Bei den Protesten geht es um die Sparpläne der Bundesregierung - unter anderem bei der Diesel-Subvention. Bundesfinanzminister Lindner will dadurch sparen, dass die Finanzhilfen für den Diesel nach und nach wegfallen. Das Bundeskabinett um Kanzler Scholz hat das beschlossen. Nun ist der Bundestag am Zug, die Sparpläne abzusegnen. Die Bauern hoffen darauf, möglichst viele Abgeordnete noch von einem NEIN überzeugen zu können. Wir haben mit Bernhard Conzen Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes ein Zwischenfazit gezogen.