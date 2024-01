Bauerproteste in Hagen

Am Vormittag waren auch in Hagen die Trecker unterwegs. Von Haßley aus machten sich insgesamt knapp 100 Fahrzeuge auf den Weg. Über den Vorhaller Kreisel ging es zurück in die Stadt. Unter anderem, um vor dem SPD-Parteibüro mit dem Bundestagsabgeordneten Timo Schisanowski zu sprechen.