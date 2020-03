Bauhaus in Hagen

Ab sofort erinnert eine Infotafel an die Geschichte des Hauses, das mittlerweile als Seniorenheim fungiert. Solche Infotafeln gibt es an zahlreichen Häusern in Hagen, sie sollen Informationen über grundlegende Fakten, Baudaten, Architektennamen oder historische Aspekte zugänglich machen. Entsprechende Tafeln gibt es neu auch am ehemaligen Umspannwerk der Hagener Straßenbahn, am Christian-Rohlfs-Gymnasium und der Villa Laufenberg.