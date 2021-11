Baustellen auf der A 1

Zunächst die Störung in Richtung Bremen: Ab morgen bis zum Freitag wird die Autobahn an der Brückenbaustelle Hengstey verengt. Außerdem gibt es Freitag um vier Uhr früh eine kurze Sperrung dort in Richtung Bremen

Grund ist der Antransport eine 750 Tonnen schweren Autokrans sowie dessen Positionierung.





Die Behinderung in Richtung Köln: Von Freitag an gibt es eine Woche lang Einschränkungen für LKW nach der Abfahrt Volmarstein: Die können dort für diesen Zeitraum nicht rechts abbiegen. Donnerstag und Freitag nächster Woche können auch alle anderen Fahrzeuge dort nicht rechts abbiegen. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der Grund hier ist der Rückbau der Rettungszufahrt für die Baustellenzeit.