Bazaar soll stattfinden

Von 10 bis 18 Uhr gibt es dann handwerkliche Unikate, Schmuck, Kleidung, Dekoartikel, Taschen und vieles mehr. Mit einem Kauf der fair gehandelten Produkte unterstützt man die Menschen im globalen Süden, die nicht in sozialen Netzen aufgefangen werden. Viele Kooperativen und Projekte können durch die Unterstützung des fairen Handels besser planen und investieren. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen die Menschen dort eher fürchten zu verhungern als an Covid 19 zu erkranken. Zumindest am kommenden Wochenende sind die Türen des Allerwelthauses für den Bazaar geöffnet - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Veranstalter hoffen auch, in der nächsten Woche öffnen zu können. Das Café Mundial muß allerdings geschlossen bleiben.