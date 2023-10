Be smart - don't start

Gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen - das ist das Ziel der AOK-Kampagne "Be smart - don't start". Sie richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche der Klassen sechs bis acht. Im abgelaufenen Schuljahr haben bundesweit über 6.000 Schulklassen am Wettbewerb teilgenommen und wurden für das Thema sensibilisiert.