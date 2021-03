Bei Rücken: Bewegen

Viele Hagener haben Rücken; ungefähr ein Viertel aller Krankschreibungen hängen damit zusammen, sagt die Krankenkasse. Und damit haben Muskel- und Skeletterkrankungen den größten Anteil an Fehltagen. Ein Problem ist mangelnde Bewegung: Zu viel Sitzen, zu krummer Rücken oder, wie in Pflegeberufen, zu große Belastung. Das zweite Problem ist die Reaktion der Betroffenen: Wenn es geht, legen sie sich hin, um sich zu schonen. Und damit wird die Muskulatur weiter geschwächt. Schmerz, Verspannung und Schonhaltung verstärken sich gegenseitig. Die AOK bietet ein Kursprogramm für einen gesunden Rücken an.

