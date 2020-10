Bekifft am Steuer

Der junge Autofahrer hatte seit gerade einmal einen Monat den Führerschein. Am Freitag fuhr er im Auto seines Vaters durch die Minervastraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Der junge Fahrer machte einen komischen Eindruck. Auf Nachfrage erzählte er, in der letzten Woche in Amsterdam gewesen zu sein. Dort habe er Gras geraucht. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aussage. Der Test zeigte aktuellen Konsum von Cannabis und Amphetaminen an. Jetzt muss der Fahranfänger mindestens 500 Euro zahlen und der Führerschein ist wieder weg.