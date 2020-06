Benefiz-Golfturnier in Berchum

In Berchum waren 25 Golfer am Start und sorgten so mit dafür, dass die 1150 Euro zusammen kamen.

Dieses Turnier ist aber auch Teil einer bundesweiten Kampagne der Golfclubs für die Deutsche Krebshilfe. 120 Turniere werden insgesamt ausgespielt – im August ist die Serie dann beendet.

Im vergangenen Jahr kamen dabei insgesamt 290 000 Euro zusammen, die an die Krebshilfe gingen.