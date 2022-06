Benefizabend im Ricarda-Huch-Gymnasium

Lehrerin Frau Keskin-Özdogan stellt das Programm vor.

Die Message des Abends soll bei dem unterhaltsamen Programm aber nicht vergessen werden.

Passend zum Thema des Abends hat eine Theatergruppe des Gymnasiums ein Stück einstudiert. Zwei Schülerinnen der Gruppe stellen sich und ihr Stück vor.

Kommen kann, wer mag. Der Eintritt, sowie das Essen auf der Veranstaltung sind umsonst. Allerdings müssen vorab Tickets reserviert werden. Das kann zum Beispiel über Instagram gemacht werden. An dem Abend werden auch Spenden gesammelt, diese gehen an die Jugendhilfe Hagen und das Kinderhospiz Sternentaler in Herdecke.