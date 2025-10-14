Bequem blättern: Fernbedienung für E-Reader

Navigation

Veröffentlicht: Dienstag, 14.10.2025 11:54

E-Book-Reader sind in der Regel schon leichter und handlicher als Bücher. Jetzt bringt Tolino ein besonderes Gerät auf den Markt, das den Bedien- und Lesekomfort noch weiter steigern soll.

Tolino Flip-Fernbedienung
© Tolino/dpa-tmn

Tolino Flip

München/Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Bequemer geht's wahrscheinlich nicht: Blättern in jeder Leseposition, ohne das Lesegerät berühren zu müssen, verspricht Tolino mit einer neuen Fernbedienung für seine E-Book-Reader.

Das rund zehn Zentimeter lange und knapp 50 Gramm schwere Gerät hört auf den Namen Flip und bietet zwei Tasten: Eine große zum Vor- und eine kleinere zum Zurückblättern.

Blättern ohne Einschränkungen

So kann etwa auch geblättert werden, wenn die Hände unter der Decke sind, der Reader auf dem Schoß liegt, irgendwo angelehnt steht oder in einer Halterung montiert ist, nennt Tolino einige Anwendungsbeispiele.

Aber auch Menschen mit motorischen Einschränkungen könne die Flip das Lesen erleichtern.

Kompatibel mit aktuellen Tolino-Readern

Verbindung nimmt die ab November in Weiß oder Schwarz erhältliche Fernbedienung zu Tolino-Readern der neuesten Generation (Vision Color, Shine Color, Shine 5) auf - und zwar per Bluetooth. Strom spendet der 30 Euro teuren Flip eine AAA-Micro-Batterie. Eine Handschlaufe gehört zum Lieferumfang.

Hinter Tolino stehen die Buchhändler Thalia, Hugendubel und Osiander sowie der Buchgroßhändler Libri mit rund 1.300 angeschlossenen, unabhängigen Buchhandlungen. Entwicklungspartner für die Tolino-Geräte ist der Hersteller Kobo.

© dpa-infocom, dpa:251014-930-160146/1

