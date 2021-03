Bergung in Hohenlimburg

Der Güterwagen stand ohne Achsen zwischen zwei Gleisen. Die Deutsche Bahn hat am Wochenende den Spezialkran „Bulldog“ eingesetzt. 110 Tonnen kann das Gerät heben, der entgleiste Waggon wurde auf einen Tieflader verfrachtet. Für die Aktion am Samstag mussten ein Gleis in Hohenlimburg gesperrt und die Züge nach Hagen zeitweise umgeleitet werden.