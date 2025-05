Berichte: 1. FC Köln trennt sich von Struber und Keller

Köln (dpa) - Trübe Mienen, Weltuntergangsstimmung und «Struber raus»-Rufe: Beim 1. FC Köln hat der nächste Patzer im zähen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga übel auf die Stimmung geschlagen. Nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen den damit abgestiegenen Jahn Regensburg entlud sich der Frust der FC-Fans deutlich: Lautstark forderten sie das Ende von Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller. Und am Abend gab es entsprechende Nachrichten.

Der 1. FC Köln hat sich nach übereinstimmenden Berichten von Cheftrainer Struber und Sport-Geschäftsführer Keller getrennt. Offiziell solle das Aus für Struber und Keller am Montag vom Club kommuniziert werden, hieß es weiter. Eine Bestätigung gab es dafür am Sonntagabend nicht.

«Die Jungs saßen da, als wäre die Welt untergegangen», beschrieb Keller die Stimmung in der Kabine nach dem Unentschieden. «Aber wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand.» Kapitän Timo Hübers fühlte sich an schwierige Zeiten erinnert und versuchte sich dennoch in Optimismus: «Der Grundton fühlt sich gerade nach Abstiegskampf an, aber letztlich können wir eine Riesen-Sache schaffen und die ist absolut im Rahmen des Möglichen», betonte der Abwehrspieler.

Neuer Tabellenführer HSV hofft auf Aufstiegsparty am Samstag

Doch durch das Remis ist die Tabellenführung weg, an der Spitze thront jetzt der zuletzt auf dem Weg zum Ziel ebenfalls ins Schlingern geratene Hamburger SV. Nach dem souveränen 4:0 (1:0) bei Darmstadt 98 wirkte der ausgelassene Jubel der Profis und Fans des HSV wie ein Testlauf für die erhoffte Aufstiegsparty, die am kommenden Samstagabend beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SSV Ulm steigen könnte. Nur ein Sieg fehlt noch, um nach sieben Jahren endlich die Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen.

Dem FC droht indes ein nervenaufreibender Saisonendspurt. Nach nur fünf Punkten aus den vergangenen fünf Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch drei Zähler. Mit Nürnberg und Kaiserslautern warten fordernde Gegner.

Trainer Struber zeigte Verständnis für den Fan-Frust, sah sich als «Blitzableiter» und mahnte, sich nicht durch «nervöse Stimmungen oder Emotionen aus der Bahn werfen zu lassen». «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nach wie vor eine komfortable Situation haben. Wir müssen jetzt klar am Ruder bleiben», so der Österreicher. Keller betonte, dass Struber «zu 100 Prozent» Vertrauen genieße: «Ich kann ausschließen, kurzfristig etwas zu verändern, weil ich von so etwas nichts halte.» Am Sonntagabend deutete indes einiges darauf hin, dass beide den Club verlassen müssen.

Schalke trennt sich von Trainer

Anders reagierte Liga-Konkurrent FC Schalke 04: Nach dem ernüchternden 0:2 vor heimischer Kulisse gegen den SC Paderborn entließ der Verein Trainer Kees van Wonderen sowie Co-Trainer Robert Molenaar mit sofortiger Wirkung. In den verbleibenden zwei Saisonspielen betreut nun U23-Coach Jakob Fimpel die Profis, die den Klassenerhalt nach der Niederlage noch immer nicht sicher haben.