Besitzerwechsel zum Jahreswechsel in Wehringhausen

Der Bioladen in Wehringhausen bekommt einen neuen Besitzer. Gastronom und Caterer Roman Krüger, bekannt vom Nachhaltigkeitszentrum, übernimmt das Geschäft und auch das dazugehörende Café Gegenüber. Bioladen-Gründerin Susanne Timmerbeil geht in den Ruhestrand. Im September 1985 hat sie den Laden an der Lange Straße eröffnet, damals noch Öko mit Wollsocken wie aus dem Klischeebild. Mittlerweile hat sich die Szene in Wehringhausen an die Gegebenheiten angepasst. Aber auch der Stadtteil selbst hat sich verändert.









