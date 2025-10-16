Bestätigt: Friedrich verliert Weltcup-Sieg nach Dopingfall

Berlin (dpa) - Der Dopingfall seines Anschiebers Simon Wulff hat für Bob-Ass Francesco Friedrich lange nach Saisonende weitreichende Folgen. Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) auf dpa-Anfrage bestätigte, wurde der 35-Jährige beim Zweier-Weltcup in Altenberg nachträglich disqualifiziert und ihm deshalb der Sieg aberkannt. Damit verliert der viermalige Olympiasieger aus Pirna Platz eins im Zweierbob-Weltcup und dadurch auch im Gesamtweltcup. Zuvor hatte das ZDF darüber berichtet.

Die Disqualifikation hat für Friedrich auch finanzielle Auswirkungen. «Die Auszeichnungen und Preisgelder zum Männer-Zweierbob Gesamtweltcup werden an die jeweiligen Athleten neu verteilt», heißt es in einem Schreiben des Weltverbandes IBSF an den deutschen Verband, das der dpa vorliegt.

Neuer Sieger im Zweier- und Gesamtweltcup ist Friedrichs Dauerrivale Johannes Lochner aus Berchtesgaden, der nachträglich auch zum Sieger in Altenberg erklärt wurde. Der BSD war am 14. Oktober darüber informiert worden.

Der Dopingfall Wulff

Ex-Leichtathlet Wulff hatte in der Vorsaison mit dem viermaligen Olympiasieger Friedrich Siege im Zweierbob in Altenberg und Sigulda (Lettland) sowie einen zweiten Platz im Viererbob in Winterberg gefeiert, ehe sein positiver Test bekannt wurde. Bei Wulff war beim Weltcup-Auftakt in Altenberg 2024 die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf allerdings verboten. Eine wissentliche Einnahme hat er stets bestritten.

Wulff war nach seinem positiven Befund aus dem Dezember vergangenen Jahres rückwirkend für 21 Monate bis September 2026 gesperrt worden. Damit steht der 24-Jährige dem Bob-Dominator Friedrich auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 nicht zur Verfügung. Er kann erst ab dem 7. September 2026 wieder an Wettkämpfen teilnehmen.