Besuch im Hospiz ist möglich

Am 06. August gibt es am Vormittag Einblicke in den Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe. Im Anschluss gibt es ein Gespräch. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation der Volkshochschule Hagen mit dem Caritasverband Hagen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Infos zur Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage.





Anmeldung unter Angabe der Kursnummer 1138 beim Serviceteam der VHS auf der Internetseite www.vhs-hagen.de/anmeldung oder montags bis freitags bis 12 Uhr unter Telefon 02331/207-3622 erforderlich.