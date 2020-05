Besuche wieder möglich

Besuche in Pflegeheimen sind auch in Hagen rechtzeitig zum Muttertag am Sonntag wieder möglich. Allerdings nur unter Auflagen. Darauf weist der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt hin. Man muß sich auf jeden Fall vorher mit der Einrichtung abstimmen.

© marog-pixcells - stock.adobe.com