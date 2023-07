Bethel baut in Vorhalle

Der Rohbau steht bereits, die Fertigstellung des Gebäudes ist für das nächste Frühjahr geplant. 24 Wohneinheiten soll es geben. Die Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über Balkon oder Terrasse. Außerdem ist ein Dachgarten mit Gewächshaus geplant. Das Haus will sich schon jetzt künftigen Bewohnern aber auch Nachbarn und Interessierten vorstellen. Für den 11. August gibt es eine Einladung zur Baustellenbesichtigung.





Besichtigung am 11. August in der Zeit von 14 bis 16 Uhr an der Revelstraße in Vorhalle





Infos zum Wohnen in der Revelstraße:

Menschen, die sich für ein Leben in dem Betreuungssetting interessieren, können sich gerne an Moritz Vogel (moritz.vogel@bethel.de), Regionalleiter der Wohnunterstützungsangebote in Hagen oder an Elisabeth Trelenberg (elisabeth.trelenberg@bethel.de), Bereichsleiterin des Haus Kirchbergstraße und zukünftige Leitung des Wohnangebotes Revelstraße wenden.