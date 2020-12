Betrüger als Verkehrspolizist

Passiert ist das am Volmeabstieg: Der falsche Polizist brachte das Auto zum Anhalten und fragte zunächst nach den Ausweisen. Dann nach Bargeld, um es zu überprüfen. Die zwei Männer im Opferauto gaben eine insgesamt vierstellige Summe heraus. Der falsche Polizist stieg zunächst in einen silbernen BMW. Er vereinbarte mit seinen Opfern, dass man an der nächstgelegenen Tankstelle anhielt, um das Geld genauer zu überprüfen. Dann verschwand er. In seinem Auto sollen noch drei andere Männer gesessen haben, der falsche Polizist ist hinten rechts ausgestiegen.

Info: Der Mann wird als 1,80 Meter groß und etwa 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und auffällig dünne, schwarze Augenbrauen. Er trug Zivilkleidung: schwarze Jacke und schwarze Hose. Das Auto war ein silberner 3er BMW, Baujahr 2002 bis 2003.