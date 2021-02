Betrüger erbeuten 5-stelligen Betrag

Eine weinende Frau rief die alte Dame an und sagte, sie wäre die Tochter und sie hätte bei einem Autounfall ein ungeborenes Kind getötet. Nun sitze sie auf der Polizeiwache und käme nur gegen Kaution wieder frei. Dann reichte sie den Hörer an einen vermeintlichen Anwalt weiter. Der redete auf die Frau ein sie dürfe das Telefonat auf keinen Fall beenden und brachte sie schließlich dazu, einen fünfstelligen Betrag an einen Boten zu übergeben. Von dem Boten gibt es eine Beschreibung auf unserer Homepage: Die Frau kam zu spät auf den Gedanken, dass es da nicht mit rechten Dinge zugegangen ist.





Beschreibung Den Boten, der Donnerstag gegen 16:00 Uhr das Geld in der Straße Am Bügel entgegen nahm, beschrieb die Hagenerin als 25-30 Jahre alt, schlank und europäisch mit kurzen, braunen Haaren.