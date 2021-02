Betrügerische Briefe

Das Vorgehen ist schnell erklärt: Jemand bekommt Post, in der mehrere Hausärzte in der Umgebung aufgelistet sind, bei denen sich der Empfänger angeblich gegen Corona impfen lassen könnte. In dem Zusammenhang wird darum gebeten, die eigenen Kreditkartendaten anzugeben. Die Kassenärztliche Vereinigung weist nochmal darauf hin, dass eine Impfung ab dem 8. Februar ausschließlich in entsprechenden Impfzentren möglich ist. In Hagen ist das die Stadthalle. Eine Impfung in den Arztpraxen ist momentan noch nicht möglich. Außerdem werden aktuell nur diejenigen geimpft, die 80 Jahre oder älter sind und einen Termin vereinbart haben. Der Absender der Briefe wird ermittelt. Wer ein solches Schreiben erhält, soll es einfach ignorieren.