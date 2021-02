Betrug im großen Stil

Die Anklage geht davon aus, dass die beiden als Betreiber eines Santitätshauses in Gevelsberg den Krankenkassen besonders teures Verbandsmaterial in Rechnung gestellt haben - ohne das Material gekauft oder an Patienten verkauft zu haben.

Es geht dabei um eine Summe von gut einer Million Euro und um insgesamt knapp 830 Fälle. Für heute sind in der Gerichtsplanung die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft vorgesehen; kommt es dazu, ist ein Urteil schon heute möglich, sonst ist es für Ende des Monats geplant.