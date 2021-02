Betrug mit Corona

Angeboten werden zum Beispiel entsprechende Arzneimittel oder in einzelnen Fällen sogar Impfungen gegen das Coronavirus. Klar ist: Der Impfstoff ist nicht frei verkäuflich. In Hagen wird seit Montag in der Stadthalle geimpft. Die Polizei warnt vor solchen betrügerischen Angeboten und bittet darum, medizinische Produkte nur in zugelassenen Internetapotheken zu kaufen.