Betrunken in Wehringhausen

Auf das Streifenwagenteam reagierte der stark alkoholisierte Mann aggressiv und schrie die Beamten an. Er weigerte sich, einen Ausweis vorzuzeigen und versuchte weiter, mit Gewalt in das Haus zu gelangen. Der Berliner reagierte auf keine Anweisung und wurde immer aggressiver. Auf dem Weg zur Polizei versuchte er vergeblich, einen der Beamten zu treten und einem anderen in den Finger zu beißen. Im Gewahrsam traf er einen Polizisten mit einem Fußtritt. Der Randalierer konnte schließlich gebändigt und in eine Zelle gebracht werden.