Bettermannpläne im Rat

Zwar stimmte der Rat mehrheitlich zu, daß die geplante Nutzung des Bettermann-Parkplatzes weiter geprüft werden soll. Doch insbesondere Auswirkungen auf die Frischluftschneise für die Innenstadt, die durch einen Bau an der Stelle beeinträchtigt werden könnte, sollen nach dem Willen der Politik weiter untersucht werden. Ein weiterer Kritikpunkt: Man mache sich bei der Schaffung von dringend benötigten Schulplätzen von einem Investor abhängig. Die Bezirksvertretungen - vor allem die BV Mitte - wollen darüberhinaus an der Debatte beteiligt werden. Wie schon die beiden Ausschüsse zuvor stimmte auch der Rat dafür, einen alternativen Standort für eine Grundschule in der Innenstadt zu prüfen - nämlich den Bereich an der Volme neben dem Ricarda-Huch-Gymnasium.