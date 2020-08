Bewaffneter Raubüberfall

Gegen 21.30 Uhr kamen zwei Männer mit Sturmhauben in die Tankstelle. Einer forderte die Angestellte auf, die Tageseinnahmen in eine Plastiktüte zu packen. Der andere Mann hielt eine schwarze Schusswaffe auf die Frau. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in Richtung Randweg. Eine erste Fahndung war erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise (Nummer: 02331 9862066).









Täter 1 (stand hinter dem Tresen): Männlich, 16 bis 22 Jahre alt, ca. 1,75-1,85 Meter groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, schwarzer Jacke, schwarzer Trainingshose (vermutlich der Marke Adidas), weißen Sportschuhe (evtl. der Marke Lacoste), trug schwarze Stoffhandschuhe.





Täter 2 (hielt Schusswaffe in der Hand): Männlich, ca. 16 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, südosteuropäisches Aussehen, bekleidet mit schwarzer Sturmhaube, Kapuzenjacke mit dunkler Aufschrift auf dem Rücken, schwarzer Jogginghose, auffällig blauen Sportschuhen mit weißer Sohle (evtl. der Marke Nike), trug ebenfalls schwarze Stoffhandschuhe.