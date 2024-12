BfHo sammeln für Bedürftige

Auch dieses Jahr wurde im Eingangsbereich von Rewe in Elsey wieder gesammelt. Stolze 19 randvolle Bananenkisten sind dabei innerhalb von 6 Stunden zusammengekommen. Die konnten noch am selben Tag zur Caritas-Ausgabestelle bei der St. Bonifatius-Gemeinde im Weinhof abgegeben werden. Es sei sehr erfreulich, wie viele Kunden ein Herz für Menschen gezeigt haben, denen es nicht so gut geht, sagte der Vorsitzende der Bürger für Hohenlimburg, Rolf Kampe. Er und sein Team wollen diese Sammlungen künftig zweimal im Jahr organisieren.