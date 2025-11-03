Biathlon auf Schalke in der VELTINS-Arena

Hochkarätiges Starterfeld

Das Starterfeld für die 22. Auflage der bett1.de Biathlon World Team Challenge auf Schalke wird nach und nach bekanntgegeben. Auch in diesem Jahr dürfen sich alle Biathlon-Fans wie gewohnt auf zehn Spitzen-Paarungen der internationalen Biathlon-Szene in den Mixed-Rennen freuen.

Eine Strecke auf Weltcup-Niveau

Die rund 1,4 Kilometer lange Loipe ist anspruchsvoll und intensiv. Kurze, knackige Steigungen sowie schnelle Abfahrten erfordern Top-Leistungen der Biathlon-Stars und machen den weltcuptauglichen Kurs für Sportler und Zuschauer facettenreich. Zusätzliche Überholmöglichkeiten versprechen packende Duelle in der VELTINS-Arena und auf der unmittelbar erlebbaren Außenstrecke. Die Athletinnen laufen dabei jeweils vier Runden, die Athleten fünf Runden mit wechselndem stehend und liegend Schießen. Dadurch erleben die Zuschauer das präzise Schießen der Biathleten noch intensiver und können hautnah mitfiebern. Gerade die Schießwettbewerbe, bei denen mehrere tausende Besucher auf Schalke hautnah und lautstark mitfiebern, bringen selbst die erfahrensten Athleten in eine außergewöhnliche Wettkampfsituation und transportieren einmalige Emotionen in den Sport.

Erstklassige Technik rundet das Spitzenentertainment ab

Zwischen den Biathlonrennen sorgt in diesem Jahr wieder ein mitreißender Musik-Act für beste Unterhaltung. Die Mischung aus Spitzensport und Spitzenentertainment macht Biathlon auf Schalke so einzigartig. Ein weiteres Highlight ist das gigantische Indoor-Feuerwerk in der VELTINS-Arena. Das Winterdorf direkt vor den Toren der Arena lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Feiern und Verweilen ein. Getanzt wird bei der wohl größten Après-Ski-Party des Ruhrgebiets.

Nur hier findet das weltgrößte Biathlon-Spektakel statt – Spitzensport und Spitzenentertainment sind garantiert!

Beginn 12:00 Uhr

Tickets bekommt ihr unter anderem zum halben Preis in unserer RadioSparBox!