Bienen im Wesselbachtal

Es sind zum Beispiel erfahrene Imker vor Ort, die den Kindern das Leben in einem Bienenstock nahebringen. Dazu können die Kinder viel selbst machen, etwa dann, wenn es um bienenfreundliche Gärten geht, das Basteln eines Insektenhotels oder das Kerzendrehen mit Bienenwachs geht. Außerdem ist "der kleine Alexander" aus dem gleichnamigen Musical vor Ort, um mit den Familien zu singen und Fotos zu machen.





Wer immer mag, kann am Schulprogramm morgens, am Kitaprogramm ab 12:00 Uhr und an der allgemeinen Information bis zum Nachmittag teilnehmen. Der Tag ist auf dem ehemaligen Kritzlergelände im Wesselbachtal oben am Neuen Schlossweg.