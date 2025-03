Bilanz nach 6 Monaten

Mehr Selbstbewußtsein für Hagens kunstgeschichtliche Werte, unsere Museen und die eigene Sammlung. Das will Professor Dr. Rainer Stamm erzeugen. Er ist seit einem halben Jahr Leiter des Fachbereichs Museen und Archive und des Osthaus-Museums in unserer Stadt. Der 58-jährige Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler ist gebürtiger Hagener, war aber lange Zeit in Oldenburg und Bremen tätig. Mit Radio Hagen hat er über die ersten sechs Monate und die Zukunftspläne gesprochen.





© Charlien Schmitt/Stadt Hagen