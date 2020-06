Bildungspaket für Kinder

Damit politische Bildung auch in der Corona-Zeit nicht zu kurz kommt und um den Bildungsnachteil für sozial schwächere Kinder auszugleichen, hat die Bundeszentrale jetzt ein Paket für Grundschüler geschnürt. Es soll Eltern und Lehrer dabei unterstützen, Kindern das Thema Politik näher zu bringen. Und das gerade in einer Zeit, in der der seit Monaten Schulen geschlossen waren und der normale Unterricht gerade in der Grundschule besonders schwierig war. Im Paket enthalten sind zum Beispiel ein Bastelglobus, ein Gedächtnisspiel rund ums Thema Kinderrechte oder ein Comic. In Hagen geht das Paket mit zehn Artikeln pro Kind an die Henry-van-de-Velde-Grundschule.