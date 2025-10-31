Navigation

Billie Eilish an Milliardäre: «Gebt euer Geld ab»

Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 08:21

Die Sängerin will von den Einnahmen ihrer letzten Tour 11,5 Millionen Dollar spenden. Bei einer Veranstaltung mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg richtet sie sich mit einem Appell an andere Reiche.

Billie Eilish
© Britta Pedersen/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Popstar Billie Eilish will von den Einnahmen ihrer letzten Tour einen Betrag in Millionenhöhe spenden und hat Milliardäre zu mehr Großzügigkeit aufgerufen. Die 23-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des «Wall Street Journal Magazine»: «Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties.» Gäste der Veranstaltung waren neben dem Schauspieler Ben Stiller und Model Hailey Bieber auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.

Millionenspende für Umweltschutz und Ernährungsgerechtigkeit

Wie der Moderator Stephen Colbert bei der Gala in Eilishs Namen verkündete, werde die Sängerin 11,5 Millionen Dollar (knapp zehn Millionen Euro) der Einnahmen ihrer «Hit Me Hard and Soft»-Tour spenden. Das Geld solle Organisationen und Projekten zugutekommen, die sich unter anderem für Ernährungsgerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen.

Eilish war die vergangenen Monate mit ihrem Album «Hit Me Hard And Soft» auf Welttournee. Der US-Superstar hat bereits eine Vielzahl an Grammys gewonnen sowie zwei Oscars.

© dpa-infocom, dpa:251031-930-232198/1

Weitere Meldungen

Warum Boris Pistorius im neuen «Asterix» auftritt

Panorama Die tapferen Gallier begegnen bei ihren Abenteurern im heutigen Portugal auch einem Militär namens Pistorius. Die ganze Geschichte dahinter...

«Asterix in Lusitanien» - Zenturio Pistorius

50 Jahre «Bohemian Rhapsody»: Meisterwerk der Rockgeschichte

Künstlerbesuche Es ist ein Klassiker, der Genre-Grenzen ignoriert und Generationen begeistert. «Bohemian Rhapsody» von Queen wird 50.

Meisterwerk der Rockgeschichte: 50 Jahre «Bohemian Rhapsody»

Auf Spurensuche – Michael Patrick Kellys Album «Traces»

Künstlerbesuche Auch auf seinem neuen Album bleibt sich Michael Patrick Kelly treu: Er verbindet gefällige Pop-Melodien mit tiefgehenden Texten zu einer hitverdächtigen Mixtur.

Sänger Michael Patrick Kelly
skyline