Bio Station verkauft Äpfel

Das besondere daran ist, dass es sich dabei ausschließlich um sehr alte Sorten handelt, die in der Regel allergenfrei sind. Die BioStation betreut in Hagen mehrere alte und neu angelegte Streuobstwiesen. Wegen der guten Ernte und Corona bedingt ausgefallenen Bauernmärkten will man das Lagerobst anbieten. Die Äpfel sind absolut ohne jeden Pestizideinsatz auf Hagener Wiesen gewachsen. Die alten regionalen Sorten, die teilweise bereits weit über 200 Jahre bekannt sind werden von der Bio Station seit gut 30 Jahren wiederbelebt. In Hagen stehen über 3.000 hochstämmige Obstbäume dieser regionalen Sorten die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieses alten Kulturgutes leisten.