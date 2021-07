Biotop Königsee - Signale vom Land

So lange es ihn gab entwickelte er sich außerdem zu einem beliebten Ausflugsziel. Im Jahr 1995 wurde er als solcher nicht mehr gebraucht und abgelassen. Über die Jahre hat sich das Areal zu einem Biotop entwickelt; einer Bachaue mit hohem ökologischem Wert.





Allerdings gehört das Gebiet dem Wirtschaftbetrieb Hagen. Kuschel-Eisermann und ihre Mitstreiter Ralf Blauscheck und Antje Selter möchten ihre Pläne mit dem WBH und der Stadt vorantreiben. Deswegen haben die drei vor kurzem einen Ortstermin mit NW-Heimatschutzministerin Ina Scharrenbach gemacht - und von dort positive Signale mitgenommen.





Parallel existiert noch ein Förderverein Pumpenhäuschen. Der will in dem historischen Fachwerkbau am Königsee den Strukturwandel am See und im Nahmertal dokumentieren und ebenfalls Exkursionen auf dem Gelände anbieten.