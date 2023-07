Bissige Haustiere in Hagen

Auch die friedlichsten Vierbeiner können mal zubeißen. Darauf macht die Krankenkasse AOK in Hagen aufmerksam. Etwa 50.000 Bissverletzungen durch Hunde und Katzen gibt es jährlich in Deutschland, die meisten passieren durch Tiere im eigenen Haushalt oder in der Nachbarschaft.

© Pixabay