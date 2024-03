Bitte anmelden

Wer bisher auf die Schnelle etwas in der Behörde zu erledigen hatte, konnte einfach vor Ort eine Wertmarke ziehen und dann hoffen, dass die Wartezeit nicht zu lange wird. Damit entstand aber auch ein enormes Aufkommen an zusätzlichen Aufrufnummern.

Um das zu kompensieren, will die Fahrerlaubnisbehörde mehr Termine anbieten. Auch für dringende Fälle soll es Lösungen geben. Die Leute sollen sich per Telefon oder Mail in Verbindung setzten. Wichtig auch: Vor Ort im Rathaus Hohenlimburg gibt es keinen Fotoautomaten. Bilder für zum Beispiel neue Führerscheine müssen mitgebracht werden.

E-Mail an ordnungsamt@stadt-hagen.de oder unter Telefon 02331/207-2256 oder -5301