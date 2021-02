Bitte in Sachen Schnelltests

Die Stadt bittet Besucher, ihr Bescheid zu geben, wenn ein Pflegeheim Besuchern keinen Schnelltest anbietet. Dass das bisher in mehreren Heime nicht geschehen ist, war zuletzt ein Thema im Hagener Krisenstab. Nun will die Stadt dagegen vorgehen. Geregelt ist das so: Wenn Besucher bis zu 72 Stunden vor dem Besuch eines Pflegeheimes einen negativen Schnelltest haben, brauchen sie für diesen Besuch keinen weiteren. Haben sie keinen, muss im Heim ein Test angeboten werden. Wenn keine Tests angeboten werden, bittet die Stadt darum, per Mail informiert zu werden.

Kontakt: jugendsoziales@stadt-hagen.de