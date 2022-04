BIZ hat wieder geöffnet

Nach der Hochwasserkatastrophe in der Hauptagentur wurde jetzt ein Ausweichquartier gefunden. Das ist aber kleiner und deshalb ist auch das Dienstleistungsangebot in der Goldbergstraße 13-15 eingeschränkt. An drei Bewerbungs-PCs können Interessierte nach Stellenangeboten recherchieren, Unterlagen erstellen, einscannen und ausdrucken, oder sich online bewerben. Die Nutzungsdauer ist 60 Minuten und eine Reservierung erforderlich





Terminvereinbarung unter 02331 202-241 gebeten. Für jeden Besuch gilt die 3G-Regel und die Pflicht, eine FFP2 Maske zu trage