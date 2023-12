Blau unterm Baum 2023

Hagens langjährige Tradition

Blau unterm Baum heißt es in der Hagener Innenstadt. Mit guter Musik und alkoholischen Getränken feiern die Hagener und Hagenerinnen in die Weihnachtsfeiertage. Trotz befürchtetem Regenwetter hat sich der Platz vor dem ehemaligen Kaufhaus gefüllt. Nachdem der Weihnachtsmarkt geschlossen hatte, ging es entweder am Bierstand oder in Kneipen und Clubs weiter.





© Majlinda Shaqiri