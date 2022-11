Blutspendemarathon 20 November

Bis 16 Uhr kann man an dem Tag Blut spenden und sich zusätzlich als Stammzellspender registrieren lassen. Wer dabei sein will, sollte sich aber vorher in der Blutspende-App des DRK oder online einen Termin reservieren. So werden Warteschlangen vermieden.

Nicht vergessen: Wer spenden will, muss einen Ausweis dabei haben, mindestens 18 und höchstens 69 Jahre alt sein. Kinderbetreuung ist beim Marathon wegen der Coronaeinschränkungen nicht möglich, und anstelle des sonst üblichen Buffetts gibt es Lunchpakete für die Blutspender- und Spenderinnen.

Viele Hagener Unternehmen unterstützen das Projekt. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr Radio Hagen.