Blutspendemarathon 2020

Das "Team Lebensretter" geht auch in Corona-Zeiten an den Start. Es geht um den Blutspendemarathon übernächsten Sonntag in der Stadthalle. Jeder, der dabei ist, gehört automatisch zum Team Lebensretter. Bei der Aktion gelten in diesem Jahr besondere Regeln, deswegen muss das Drumrum auch entfallen.

© DRK-Blutspendedienst - Radio Hagen