Blutspenden

Blut braucht das DRK Spendenzentrum in Hagen auch während der „tollen Tage“! Karneval habe es immer gegeben, egal unter welchen Einflüssen die Blutspende aber auch! Spenden kann man das am Rosenmontag und in der selben Woche am Donnerstag.

Termine

Mo 28.02. Hagen Hohenlimburg 16:30 - 19:30 Uhr DRK-Haus, Jahnstr. 17

Do 03.03. Hagen Mittelstadt 12:30 - 17:00 Uhr Volme Galerie, Friedrich-Ebert-Platz 3