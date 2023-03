Worum genau ging es bei der Messe?

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Die Messe für Bildung und nachhaltige Entwicklung in und rund um Hagen, so der vollständige Titel, kam bei den Hagenern gut an. Neben vielen Workshops zum Mitmachen gab es auch interaktive Vorträge, Infostände und Raum zum Netzwerken. Sie richtete sich an Lehrer und Lehrerinnen, aber auch an Bildungseinrichtungen, städtische Beschäftigte und alle, die einfach interessiert waren. Von 9:30 bis 17:00 Uhr konnte man sich informieren und mit Experten ins Gespräch kommen.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Kleiner Einblick: Welche Experten waren unter anderem dort?

Veex e.V.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Gymnasium Hohenlimburg

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Eine Welt Netz NRW

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

BDKJ Hagen

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

BNE Messe Hagen